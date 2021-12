Damien Marc élu “Manager de l'année”

Aux commandes de JPB depuis 2003, Damien Marc, l'un des ambassadeurs de la “French Fab”, a été récompensé pour le travail de développement réalisé au sein de son entreprise seine-et-marnaise basée à Melun Villaroche.

Spécialisée dans la réalisation de bouchons endoscopes auto-freinants pour moteurs d'avions, l'entreprise élargit actuellement son offre, progresse à l'international – plus de 80 % du chiffre d'affaires – et vient de lancer, lors du récent Salon aéronautique du Bourget, sa solution “KeyProd”, ayant pour vocation d'aider à la modernisation des usines de manière simple, intelligente et flexible. Comme le précise Damien Marc, « Tous secteurs industriels confondus, nous allons vendre des logiciels et des objets connectés dédiés à l'usine du futur. » La solution “middleware” vise, quant à elle, à connecter, suivre et mesurer l'efficacité de l'ensemble des composants du processus de fabrication avec une facilité d'installation et de lecture révolutionnaire.

Les Trophées de l'aéronautique ont également honoré des ETI et PME françaises du secteur aérospatial dans les catégories de la meilleure stratégie de développement, de la performance opérationnelle et de l'innovation.