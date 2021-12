Cyclisme : le Tour de France féminin passera par la Seine-et-Marne

Cette 18e édition débutera le dimanche 24 juillet, jour de l'arrivée de l'épreuve masculine sur les Champs-Elysées. Etalée sur une semaine, elle comportera huit étapes et effectuera un passage par la Seine-et-Marne. Le 25 juillet, les coureuses partiront de Meaux pour arriver à Provins en passant par les châteaux de Vaux-le-Vicomte et Blandy-les-Tours pour un parcours total de 135 km.

« Cette manifestation sportive, populaire et conviviale est une formidable opportunité pour mettre en valeur notre territoire et ses atouts, a déclaré Jean-François Parigi, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Nous aurons à coeur de faire de cet événement un véritable rendez-vous pour toutes les Seine-et-Marnaises et tous les Seine-et-Marnais. »