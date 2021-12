Cybersécurité : « la prochaine étape sera celle de l'espionnage industriel »

Quel est le niveau actuel de cyber-risque ?

Lors de la dernière conférence de l'Ifaci, un panel était dédié à la cybersécurité avec un représentant de l'Anssi et un auditeur interne de la Société générale. Il en ressort que l'Anssi constate ou s'inquiète d'une augmentation des cyberattaques. On a affaire en ce moment à des attaques qualifiées d'aveugles, type WannaCry, qui touchent une faille connue des serveurs Windows, sans cible préconçue. Ces attaques sont de plus en plus élaborées, avec du fishing poussé qui parfois n'est pas aveugle et vise des cibles précises. Par exemple, la Banque centrale du Bengladesh s'est fait voler 80 millions de dollars il y a quelques mois. Le cyber-risque est donc en train de monter sur la table des risques des entreprises.

Pourquoi cette augmentation des cyberattaques ?

