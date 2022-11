Cyberattaque : une rançon de 10 millions de dollars réclamée au département

« Je n'ai aucune raison de payer cette rançon », a affirmé, le 17 novembre, Jean-François Parigi, le président (LR) du Département deSeine-et-Marne. Cette demande de rançon a été découverte il y a quelques jours seulement, car la priorité avait d'abord été donnée "à la sécurisation" des systèmes, a retracé le patron de la majorité départementale, sans avoir plus de détails sur les auteurs.

Victimes d'une cyberattaque "d'envergure", les services numériques du Département ne sont plus opérationnels depuis le dimanche 6novembre. L'attaque a été découverte le lendemain matin, lorsque les agents ont remarqué qu'ils ne pouvaient plus utiliser leurs ordinateurs.

L'enquête, ouverte par le parquet de Paris, est entre les mains de la

Brigade de lutte contre la cybercriminalité (BL2C) et de la sous-direction de lutte contre la cybercriminalité (SDLC) de la police judiciaire.

« A ce stade, nous n'avons pas connaissance de fuite de données

personnelles », a indiqué Jean-François Parigi, précisant que des vérifications étaient encore en cours. Les prestations sociales comme les salaires des agents « sont payés en vertu de la continuité des services », a-t-il martelé, sans s'avancer sur le délai nécessaire à un retour à la normale. « Tous les agents continuent de travailler, mais àl'ancienne, sur du papier ou via des téléphones portables mis à disposition pour pallier les numéros fixes désormais inutilisables », a-t-il expliqué.

Le vote du budget reporté

Doté d'un budget annuel de 1, 5 milliards d'euros, le conseil départemental est notamment chargé du versement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), du revenu de solidarité active (RSA) et de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à des dizaines de milliers de bénéficiaires. Face à cette cyberattaque, le vote du prochain budget a été reporté à février 2023.

L'hôpital de Corbeil-Essonnes en août, la ville de Caen en septembre, le département de Seine-Maritime en octobre et celui des Alpes-Maritimes ce mois-ci ont déjà fait les frais de cyberattaques qui dépassent les frontières. En novembre, des pirates informatiques russes ont, en effet, attaqué le géant australien de l'assurance Medibank et accédé aux données de 9, 7 millions d'assurés, selon la police australienne.

Avec AFP.

