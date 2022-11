Cyberattaque au Département : nouveau point de la situation

Si les investigations sont achevées et l’origine de l’attaque détectée, en revanche, la phase de sécurisation des systèmes est toujours en cours. Les équipes de la Direction des systèmes d’information et du numérique (DSIN) analysent désormais l’état des sauvegardes de la collectivité. En parallèle, ses agents poursuivent l’analyse des 3 500ordinateurs sur l’ensemble des sites départementaux. 85 % du parcinformatique ont d’ores et déjà été vérifiés. Cette opération s’achèvera ces prochains jours.

En ce qui concerne les lignes téléphoniques fixes, elles demeurent hors service. Les usagers sont invités à poursuivre l’utilisation des numéros de téléphones portables déployés par la collectivité, afin de joindre les différents services départementaux.

Informations : www.seine-et-marne.fr et réseaux sociaux du Département.