Cyberattaque au Département : la liste des services publics opérationnels

Les investigations se poursuivent. Par mesure de sécurité, tous les réseaux informatiques de la collectivité territoriale restent coupés. En revanche, les services publics (MDS, PAT, MDPH, PMI…) demeurent ouverts au public et opérationnels. En attendant la restauration des lignes téléphoniques fixes, le Département déploie des numéros de téléphones utiles, afin de permettre aux usagers de joindre ses différents services.

MAISONS DÉPARTEMENTALES DES SOLIDARITÉS

Les 14 Maisons départementales des solidarités de Seine-et-Marne (MDS 77) continuent d’accueillir du public. La prise de rendez-vous est opérationnelle sur le site www.rdv-solidarites.fr. Pour tout renseignement, les usagers peuvent contacter les MDS aux numéros suivants : Lagny-sur-Marne (06 07 99 59 49), Nemours (06 02 03 29 29), Montereau (06 08 00 14 66), Mitry-Mory (06 80 24 86 00), Coulommiers (07 85 74 82 78), Noisiel (06 80 24 85 73), Meaux (06 07 90 66 32), Fontainebleau (06 74 75 49 55), Melun Val-de-Seine (06 80 24 85 84), Roissy-en-Brie (06 76 09 50 31), Provins (06 34 64 42 15), Chelles (06 75 04 47 96), Sénart (06 07 19 94 25) et Tournan-en-Brie (07 85 77 62 24).

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) continue d’accueillir du public. Pour tout renseignement, les usagers peuvent la contacter au 06 30 33 22 31.

POINT AUTONOMIE TERRITORIAUX

Les six Points autonomie territoriaux (PAT) et leurs antennes continuent d’accueillir du public. Les lignes téléphoniques fixes et les mails sont opérationnels.

PRESTATIONS SOCIALES

Les droits en cours seront automatiquement renouvelés, afin d’éviter toute rupture de droit d’accompagnement. La Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne (Caf 77) est en charge de verser les allocations aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA). Il n’y aura donc aucun impact sur leurs droits qui sont bien maintenus.

PROTECTION DE L’ENFANCE

Pour les informations préoccupantes, les inspecteurs d’éducation doivent contacter l’adresse suivante : crip77000@gmail.com.

MUSÉES DÉPARTEMENTAUX ET CHATEAU DE BLANDY

Les cinq musées départementaux sont ouverts au public. Leurs sites internet et celui du château de Blandy sont opérationnels. Pour tout renseignement, les usagers peuvent contacter les musées et château aux numéros suivants : musée-jardin Bourdelle (06 76 20 71 71), musée de Préhistoire d’Île-de-France (06 33 69 6 10), musée de la Seine-et-Marne (06 30 92 30 99), musée des peintres de Barbizon (06 85 85 90 13), musée Stéphane Mallarmé (06 79 60 24 63), château de Blandy-les-Tours (06 85 85 92 97).

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

La consultation des archives numérisées en salle et la réservation des cotes à distance sont temporairement indisponibles. La consultation des documents papier reste cependant possible en salle de lecture. Archives départementales : 248, avenue Charles Prieur, Dammarie-les-Lys (07 85 61 26 46).

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

En cas d’urgence, les usagers peuvent joindre le 06 33 16 02 55.

DIRECTION DES TRANSPORTS

En cas d’urgence, la Direction des transports est joignable au 06 72 98 80 03.

DIRECTION DES ROUTES

En situation d'urgence (accident ou incident), la Direction des routes est joignable 24h/24 aux numéros suivants : 01 64 10 31 86, 06 77 43 43 74 et 06 37 02 05 65). Ses différentes agences départementales le sont aussi : Coulommiers (06 76 54 42 95), Meaux (06 76 54 35 20), Melun (06 76 99 64 43), Moret (06 84 80 58 82) et Provins (06 84 80 30 20).

DIRECTION DE L’EAU DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’AGRICULTURE

Les membres de la direction, les responsables des services et les chargés de mission restent joignables sur leur téléphone portable. Les activités du laboratoire restent normales. Toutes les activités extérieures des autres services (réunions, prélèvements) sont assurées normalement. En cas d’urgence, il faut contacter le 06 76 09 50 41.