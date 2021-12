Cybel Extension s'étend en Seine-et-Marne

Dominick Lachot et Laurent Courcerand, respectivement attachés au Sud Seine-et-Marne et au Nord Seine-et-Marne, ont ouvert ces locaux au Centre commercial de la Fontaine à Lesigny. « Nous avons constaté le développement du marché de l'extension depuis 10 ans. Créateur de nouveaux espaces de vie, Cybel Extension s'efforce de répondre à cette volonté d'élargir son habitat tout en restant chez soi. La force de Cybel Extension est de proposer une prestation sur-mesure, adaptée aux besoins de nos clients et réalisée par un contractant général », souligne Didier Fontaine, président du réseau Cybel Extension.

Cette marque, créée en 2015, veut proposer une prestation claire et sur-mesure et souhaite s'engager auprès des clients à travers l'écoute, le conseil et l'accompagnement. Issus du secteur du bâtiment, Dominick Lachot et Laurent Courcerand ont apprécié la possibilité offerte par le réseau de disposer d'un seul interlocuteur pour l'ensemble du projet d'extension.

« Tous les deux bénévoles et engagés dans la compétition, nous nous sommes rencontrés dans le cadre du milieu sportif de la plongée et en apnée. De cette même passion est née l'envie de mutualiser nos expériences, les avis et les savoir-faire de chacun pour favoriser l'échange permanent », témoignent les deux concessionnaires de l'implantation seine-et-marnaise, qui ont déjà prévu de recruter afin de se dégager du temps pour la prospection. Le réseau regroupe, au niveau national, 14 collaborateurs au siège et 23 concessionnaires.

