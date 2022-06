Cultura arrive bientôt à Montévrain

L’inauguration devrait avoir lieu dans la deuxième quinzaine du mois de juillet. Déjà présente à Claye-Souilly et à Collégien, Cultura vient ainsi renforcer sa présence dans le nord du département. Sur une surface de 1 300 m², les futurs clients vont pouvoir découvrir un très bel espace librairie et retrouveront les rayons habituels (activités créatives, beaux-arts, papeterie, musique et jeux de société et ludo-éducatifs). Cette prochaine ouverture va permettre à l’enseigne, classée 7e des entreprises de + de 2 500 salariés où il fait bon travailler, de recruter localement 15 personnes.

www.recrutement.cultura.com