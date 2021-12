Cuisines AvivA arrive à Brie-Comte-Robert

Cuisines AvivA poursuit le développement de son réseau de franchises en Île-de-France. Le cuisiniste vient d’ouvrir un nouveau magasin à Brie-Comte-Robert, le deuxième dans le département. Depuis sa création en 2000, Cuisines AvivA propose des cuisines de haute qualité fabriquées et assemblées en Allemagne et à des prix très accessibles. C’est à partir de 2007 que l’entreprise de Villeurbanne

(Rhône) s’est développée via le système de franchise. Aujourd’hui, le réseau est présent en zone commerciale et en centre-ville dans toutes les régions de France.

Distributeur indépendant, Cuisines AvivA négocie auprès des fabricants et sélectionne pour ses clients une offre de produits unique proposée à des prix toujours compétitifs. Pour conforter sa croissance, l’enseigne se concentre sur le commerce, son cœur de métier, et se réinvente en bousculant les codes du secteur. Son engagement auprès de ses clients repose sur trois fondamentaux : une fibre commerçante et humaine, une expérience client unique et une cuisine tout compris.

À la fin de cette année, Cuisines AvivA comptera 105 magasins et 475 collaborateurs pour un chiffre d’affaires annuel de 110 millions d’euros. Chaque année, l’enseigne commercialise 21 000 cuisines.

Le magasin de Brie-Comte-Robert dispose d’un espace de 400 m2 regroupant 14 expositions de cuisines, un complément salle de bains et deux compléments dressing. L’équipe, encadrée par Jonathan Vernay, est composée de trois vendeurs et d’un assistant de gestion. Dans le cadre de cette ouverture, une campagne promotionnelle est programmée du 3 janvier au 12 février 2022, tandis qu’une soirée d’inauguration se déroulera à la mi-décembre.