Cueillette de fruits et légumes: un succès grandissant

Respect de la saisonnalité, fraîcheur des produits, circuit court et prix intéressants :

voilà la recette gagnante des cueillettes durant cette période estivale. À cela s'ajoutent les plaisirs de la convivialité et de la reconnexion à la nature. Bref, un retour aux sources garanti. Il est vrai que la Seine-et-Marne est une terre fertile où les producteurs et les agriculteurs n'hésitent pas à partager leurs précieuses connaissances. N'hésitez pas à consulter le site internet de la structure choisie, le calendrier des récoltes et les horaires y sont communiqués. À vos paniers !

Cueillette de Voisenon (51 rue des écoles, Voisenon) : aromates, aubergines, betteraves rouges, blettes, carottes, choux, concombres, courgettes, échalotes, oignons, poireaux, poivrons, potimarrons, salades, tomates, framboises, mûres, melons et rhubarbe.

Les 2 cueillettes de Compans (23 rue de l'église, route de Mitry, Compans) : tomates, courgettes, pommes de terre, fraises, pommes (20 variétés) et jus de pommes.

Cueillette de Servigny (ferme de Servigny, départementale 50, Lieusaint) : fruits et légumes de saison.

Cueillette du Plessis (route de Lumigny, Lumigny-Nesles-Ormeaux) : une vingtaine de variétés de tomates, aubergines, poivrons, oignons, courgettes, citrouilles, autres cucurbitacées, poireaux, carottes, pommes de terre, fleurs de saison, jus de pomme et jus de pomme pétillant.

Cueillette du Plessis (rue de la Cueillette, Chanteloup-en-Brie) : mêmes produits (légumes et fleurs de saison, jus de pommes).

Ferme la Chaillotine (82, route de Paris, Chailly-en-Bière) : brugnons, cerises, pêches de vigne, pommes, poires, cassis, fraises, groseilles, mûres, aubergines, betteraves, brocolis, carottes, chou, courges, courgettes, épinards, navets, poireaux, poivrons, pommes de terre, radis, salades et tomates.

Au Jardin de Noisy (25, rue de Noisy, Ville-Saint-Jacques) : aubergines, carottes, betteraves, concombres, courgettes, choux, céleris, courges, haricots, navets, melons, oignons, pastèques, poireaux, poivrons, salades, radis, tomates, pommes, prunes, fraises, rhubarbes, framboises et groseilles.

Cueillette de la Grange (48 allée des Tilleuls, RD 319, Coubert) : fruits et légumes de saison.

Ferme de Signets (1 rue George Milville, Signy-Signets) : tomates, haricots verts, choux, épinards, pommes de terre et fraises.