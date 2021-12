Cryotera s’implante à Serris

Après Reims, Dijon, Valence, Poitiers et Troyes, Cryotera Group poursuit son développement, cette fois-ci en Seine-et-Marne. Un nouveau pôle a ouvert récemment à Serris. Spécialisé dans les effets du froid sur l’homme, la récupération et l’amélioration de la qualité́ de vie, Cryotera accompagne ses clients dans quatre domaines : sport, santé, bien-être et esthétique.

Au sein du centre de Serris, cinq prestations sont proposées : cryothérapie corps entier (30 euros la séance découverte et 42 euros la première séance), cryolipolyse (200 euros la séance pour une zone et 300 euros pour deux zones), cryothérapie localisée (45 euros la séance), pressothérapie (25 euros la séance) et nutrition (10 semaines de suivi et devis personnalisé). Ces services complémentaires et 100 % naturels permettent d’accompagner l’ensemble des publics. Pour les sportifs, professionnels ou amateurs, il s’agit de récupérer, de prévenir les blessures et d’améliorer les performances. En matière de santé, les soins prodigués favorisent la diminution des douleurs musculaires et articulaires et combattent les rhumatismes et les inflammations. Concernant le bien-être, les efforts sont portés sur la gestion du stress, de l’anxiété et du sommeil. Enfin, dans le domaine de l’esthétique, ce sont la perte de poids et une action anti-âge amincissante qui sont visées dans le cadre du programme proposé par les franchisés de Cryotera.

« Notre volonté est de démocratiser la cryothérapie en France », expliquent en chœur Guillaume et Bastien Bouchet, frères et fondateurs de Cryotera. « Le corps humain est une machine dont il faut prendre soin. » C’est en 2016 que ces deux chefs d’entreprise, constatant le retard accumulé par la France dans l’accompagnement thérapeutique et esthétique, ont lancé leur concept à Reims. Quelques années auparavant, ils avaient été conquis par ce procédé naturel qu’est la cryothérapie et les bienfaits multiples qu’elle provoque. Encouragés par le succès de leur centre pilote de Reims, Guillaume et Bastien Bouchet décident, en 2018, d’opter pour le système de franchise, afin d’accélérer leur développement. Les ouvertures vont alors se succéder jusqu’à celle, toute récente, à Serris. Mais les deux ambitieux entrepreneurs ne vont pas s’arrêter en si bon chemin. Pour 2022, une dizaine d’autres projets est, en effet, dans les cartons.

Centre de cryothérapie Marne-la-Vallée :

7 boulevard Michael Faradday, Serris. Ouvert du lundi au samedi (9h-19h) et le mercredi (10h-18h).

Renseignements :

06 33 60 71 16 et contact.mlv@cryotera.fr