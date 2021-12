Crowdlending : partenariat entre le Conseil Supérieur de l'Ordre des experts-comptables et Prêtgo

Selon les signataires, « ce type de financement participatif sous forme de prêts rémunérés ouvre une nouvelle voie pour les projets entrepreneuriaux, souvent difficiles à financer dans des conditions et des délais satisfaisants. Ce partenariat entre le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables et Prêtgo vise à promouvoir cette nouvelle forme de financement tout en la sécurisant : l’expert-comptable atteste, en amont, les informations financières prévisionnelles des projets proposés sur Prêtgo, et en aval, la conformité de l’utilisation des fonds levés au projet présenté ».

Pour Elie Cohen, économiste et membre du Comité stratégique de Prêtgo « l’économie d’internet approche du moment d’effet d’avalanche. Le crowdfunding se situe au carrefour de trois éléments : la révolution numérique, le bouleversement du secteur bancaire et l’attrait pour le financement participatif ».

Philippe Arraou précise pour sa part que « de par leur proximité avec le chef d’entreprise et leur rôle essentiel dans la recherche de financement, les experts-comptables sont mobilisés depuis l’origine en faveur du financement participatif ».