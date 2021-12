Croix-rouge chez vous, un service d'écoute et de livraison solidaire

Priorité à la crise sanitaire. Depuis une semaine, la Croix-Rouge a suspendu certaines de ses activités traditionnelles pour se concentrer sur la réponse à donner à cette urgence sanitaire, mais aussi sociale. Avec la mise en place du dispositif Croix-Rouge chez vous, l'ONG française souhaite ainsi venir en aide aux personnes vulnérables actuellement confinées et en situation d'isolement social. Un numéro de téléphone non surtaxé (09 70 28 30 00) et actif 7 J/7 de 8h à 20h a été mis à leur disposition. En composant ce numéro, ces personnes pourront bénéficier d'une écoute, d'un soutien psychologique et d'informations sur la situation sanitaire. Elles auront aussi la possibilité de commander des produits de première nécessité livrés par des bénévoles de la Croix-Rouge.

On le sait, cette période de confinement généralisé peut aggraver les fragilités de ce type de public. Consciente de ce danger et fidèle à sa mission historique d'assistance et de protection, la Croix-Rouge française a décidé de proposer ce service destiné à favoriser et à consolider le lien social.

Écouter, rassurer, informer, orienter, mais aussi identifier les risques : telles sont les missions des volontaires de la Croix-Rouge qui répondent aux appels. Des professionnels de la santé mentale ont été également mis à contribution, afin d'apporter une aide psychologique.

Sur un plan pratique, Croix-Rouge chez vous permet donc également aux personnes demandeuses de s'approvisionner en produits de première nécessité (denrées alimentaires, produits d'hygiène et médicaments sur ordonnance). Les demandes sont transmises sur le terrain aux unités locales de la CRF, dont les bénévoles assurent la livraison en appliquant bien évidemment les gestes barrières. Ce dispositif est d'ores et déjà disponible dans 80 départements de France métropolitaine et devrait très vite s'étendre à tout le territoire.

Face à cette urgence sanitaire et sociale, la Croix-Rouge française a besoin de la générosité de tous. Elle lance donc un appel à dons. Ceux-ci peuvent être effectués en ligne (soutenir.croix-rouge.fr) ou bien par l'envoi de chèques à l'ordre de Croix-Rouge française « Urgence Covid-19 ».