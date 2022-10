Crise des carburants : la vente sous récipient transportable interdite

En Seine-et-Marne, il est désormais interdit de remplir des jerricans ou des bidons dans les pompes à essence. C’est le sens de l’arrêté préfectoral que Lionel Beffre, le préfet de Seine-et-Marne, a pris le 11 octobre. Une décision prise en raison des tensions constatées dans les stations-service. Cette mesure a été également prise pour limiter la consommation des usagers.

Ainsi, la vente, l’achat, la distribution et le transport de carburants routiers sont interdits à compter du 11 octobre dans tout récipient transportable. Cela ne concerne pas les nécessités professionnelles dûment justifiées par le client et vérifiées, en cas de besoin, avec le concours des services de police et de gendarmerie locaux et dans la limite de 20 litres.