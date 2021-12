Créer une EURL en ligne : le guide pratique

La création en ligne de votre société vous permettra de gérer en toute simplicité et sans vous déplacer la création de votre EURL. Ainsi, vous aurez le choix entre faire appel à un prestataire spécialisé en quelques clics, ou réaliser l'ensemble des démarches vous-même en ligne.

Quelles sont les étapes pour la constitution d'une EURL ?

Créer une EURL nécessite d'accomplir plusieurs démarches permettant d'obtenir l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'immatriculation de la société, transmis au Greffe du Tribunal de commerce en vue de l'immatriculation de la société.

La première étape consiste à rédiger les statuts de la future EURL. Rappelons ici que les statuts sont loin de constituer un simple listing de mentions obligatoires neutres telles que l'objet social, la raison sociale, le siège social, la durée de la société ou encore la mention du capital. Les statuts constituent le principal document approuvé par les associés et régissant la vie de la société. Il doit donc se conformer aux disposition légales et réglementaires applicables au régime juridique de l'EURL tout en traitant au maximum toutes les situations que la société est susceptible de rencontrer au cours de sa vie sociale. En effet, les statuts doivent organiser et prévoir des règles de fonctionnement notamment pour les prises de décision, désignation et remplacement de dirigeant, rémunération etc. Il s'agit notamment de permettre d'éviter les situations futures de blocage. Cet équilibre délicat entre la nécessité de répondre à toutes les situations possibles pour en régir le fonctionnement, et l'impérieuse conformité aux dispositions en vigueur, en font une étape particulièrement délicate de la création d'une EURL. Une étape qui nécessite bien souvent de faire appel à un spécialiste de la création d'entreprise ou un juriste.

La seconde étape consiste à faire publier une annonce de constitution d'EURL dans un journal d'annonces légales publiant dans le département du siège social de la société en cours de constitution. Cette annonce doit comporter un certain nombre de mentions légales et notamment le nom du dirigeant, le régime d'EURL, le siège et l'objet social, la raison sociale et la date de constitution de la société. La publication s'effectue contre remise d'une attestation de publication de l'annonce légale.

Il reste alors à compléter le formulaire officiel M0 disponible sur le site gouvernemental de simplification des procédures, dit formulaire de constitution d'entreprise. Puis à remplir une déclaration de non-condamnation du dirigeant retenu pour l'EURL, ainsi qu'une déclaration des bénéficiaires effectifs. Et enfin à libérer le capital social en échange d'une attestation de libération des fonds remise par l'établissement bancaire.

L'ensemble est alors réuni pour constituer un dossier d'immatriculation déposé auprès du greffe du tribunal de commerce ou sur le site Infogreffe par voie dématérialisée. Sont rajoutés à ce dossier les attestations de filiation et les justificatifs de jouissance du siège social.

Réaliser les démarches d'immatriculation en ligne

Il est aujourd'hui possible, à condition d'avoir un minimum de connaissances ou d'expérience, de réaliser l'ensemble des démarches de création et d'immatriculation de l'entreprise à distance et en ligne.

Cette possibilité ouverte aux créateurs d'entreprise permet de réaliser un réel gain de temps et d'énergie afin de permettre une concentration accrue sur le lancement concret de l'activité économique et le bon déroulé du démarrage.

Les avantages de la création d'entreprise en ligne sont donc indéniables: inutile de se déplacer ou de perdre un temps considérable dans de longues files d'attente. Néanmoins, les entrepreneurs néophytes ou peu habitués aux démarches administratives, fiscales et juridiques liées à la création d'une entreprise peuvent rapidement être dépassés et commettre des erreurs à plus ou moins long terme. Dans certains cas ces erreurs se traduiront par un rejet du dossier de constitution de l'EURL tandis que dans d'autres cas, elles entraîneront des situations de blocage ou de dissolution de l'EURL. Les enjeux sont donc conséquents et c'est ainsi que de plus en plus d'entrepreneurs font appel à des plateformes et prestataires spécialisés, en ligne.

