Credixia renforce son réseau à Chelles

Cette agence chelloise permettra aux futurs acheteurs du secteur de rencontrer des experts du financement pour concrétiser leur projet d'acquisition immobilière. Car selon ce réseau, la réussite d'un projet immobilier passe par le suivi

« régulier et méthodique du dossier de crédit immobilier ». C'est le rôle que s'est fixé Credixia, qui tente de satisfaire au mieux cette attente.

Pour le directeur du réseau, Horace Bourgy, cette ouverture est « une nouvelle étape importante dans l'agrandissement de notre réseau, qui conforte notre stratégie de développement pour 2019 et les années à venir sur le territoire national ». L'implantation « stratégique » de cette nouvelle agence doit permettre au réseau Credixia « de renforcer la proximité avec sa clientèle locale et d'accentuer son développement dans une ville en pleine expansion à l'échelle économique et immobilière ».