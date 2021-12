Crécy-la-Chapelle : le parc Parrot World a ouvert ses portes

Dans la volière immersive de ce parc au départ centré sur les psittacidés, plus de 200 perroquets - aras, amazones et conures - cohabitent avec une multitude d'autres espèces dont des vanneaux, des hérons, des ibis, des flamants roses et bien d'autres oiseaux exotiques.

Ils est aussi possible d'observer d'autres espèces qui partagent habituellement l'habitat des perroquets : loutres géantes d'Amazonie qui pataugent dans leur rivière, jaguars en vision subaquatique, manchots, coatis et alpagas…

Chaque jour, les visiteurs assistent à des animations nourrissages qui donnent lieu à des parties de chasse spectaculaires.

Aussi appelés “psittacidés”, la famille des perroquets regroupe plusieurs centaines d'oiseaux originaires des quatre coins du monde. Ces oiseaux sont parmi les plus intelligents du monde et convoités depuis plusieurs siècles, autant pour leur plumage coloré que leur caractère facétieux. Aujourd'hui, de nombreuses espèces de perroquets sont menacées par la disparition de leur habitat naturel, mais aussi parce qu'ils sont particulièrement ciblés par le braconnage.

Imaginé par Eric Vignot, amoureux des perroquets et fondateur de la Parrot Wildlife Foundation, Parrot World s'est donné pour mission de sensibiliser le grand public aux menaces qui pèsent sur les perroquets aux quatre coins du monde.

Depuis quelques mois, le parc fait aussi partie de l'Association Européenne des Zoos et des Aquariums, qui pilote des programmes de conservation afin d'éviter l'extinction des perroquets à l'état sauvage.

Il est possible de réserver des lodges pour pousser encore plus loin l'expérience immersive. www.parrotworld.fr