Crécy-la-Chapelle : le maire n’a plus de délégations

Situation rarissime à Crécy-la-Chapelle. Bernard Carouge, l’actuel maire (DVD) de cette commune de 4 200 habitants située à 15 kilomètres au sud de Meaux, s’est vu retirer ses délégations de signature. Sur les 27 élus du conseil municipal, 16 ont voté ce retrait frappant Bernard Carouge, qui est à la tête de Crécy-la-Chapelle depuis juillet 2020. Désormais et pour signer le moindre document, le maire doit obtenir l’aval de ses pairs, qui ne peuvent cependant pas le pousser à démissionner (seul le Conseil des ministres possède ce pouvoir).

C’est le vote du budget, en avril dernier, qui a mis le feu aux poudres. Les 16 élus frondeurs avaient décidé de voter contre, provoquant ainsi la saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet de Seine-et-Marne. Un budget modifié avait alors été élaboré permettant une certaine continuité. Mais la riposte du maire ne s’était pas fait attendre et celui-ci avait aussitôt retiré les délégations de ses adjoints passés dans l’opposition. Sans majorité, Bernard Carouge a, lui aussi, été sanctionné avec le retrait de ses délégations. Au-delà de cette passe d’armes, c’est sa gestion et sa méthode jugée autoritaire qui sont contestées par ses anciens alliés. Le blocage est donc actuellement total (à l’image de l’ambitieux projet de maison médicale) et de nouvelles élections ne sont pas à exclure.