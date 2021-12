Crécy-la-Chapelle fête les 800 ans de sa Collégiale

Joyau gothique étoilé au guide vert Michelin, la Collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Crécy-la-Chapelle fête ses 800 ans cette année. D'avril à octobre, au fil du Grand Morin et autour de la collégiale, il vous arrivera sans doute de croiser damoiseaux et jouvencelles, cracheurs de feu et bonimenteurs. En mai et juin, laissez-vous porter par leurs chants et leurs danses, applaudissez les joutes équestres. Vous admirerez aussi le minutieux travail des artisans d'art les 11, 12 et 13 octobre. Enfin, laissez-vous conter les aventures des seigneurs locaux et le labeur des chanoines du 13e siècle à travers un son et lumière riche en émotions les 11 et 12 octobre.

Les associations, les services communaux et les partenaires dont la Maison du Tourisme et la communauté de communes du Pays créçois, ont ardemment travaillé pour raviver le riche passé médiéval de la Venise briarde. Poussez avec eux la lourde porte de cette remarquable église qui vous livrera tous ses secrets.

www.crecylachapelle.eu.

Maison du tourisme du Pays créçois - 01 64 63 70 19.