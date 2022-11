Crécy-la-Chapelle : de nouvelles élections municipales en décembre

Ce retour aux isoloirs, un peu plus de deux ans après les dernières élections municipales de mars 2020, s’explique par la démission du maire et de plus d’un tiers des conseillers municipaux. Trois listes seront en lice : celle du maire sortant Bernard Carouge(DVD), celle de son ancienne première adjointe Christine Autenzio(SE) et celle de Sébastien Chimot (DVD).

C’est le vote du budget de la commune (4 700 habitants), en avril dernier, portant notamment sur le projet contesté de maison médicale, qui a semé la discorde. Quatre adjoints avaient refusé de le voter. Rétrogradés aussitôt simples conseillers municipaux, ils s’étaient alors alliés à d’autres élus issus de la majorité, ainsi qu’aux deux listes d’opposition pour voter le retrait des délégations au maire.

Un fait rarissime bloquant ainsi le fonctionnement du conseil municipal et poussant le maire et 15 autres élus à la démission. Pour les électeurs de Crécy-la-Chapelle, le retour aux urnes est donc prévu les 4 et 11 décembre prochains.