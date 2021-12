Crécy-la-Chapelle : Ateliers d'arts

L’association a engagé cinq professeurs salariés pour des formations artistiques en petits groupes : Isabelle Corcket (aquarelle), Alain Lecuyer (vitrail), Gérard Richomme (tapisserie de sièges à l’ancienne), Véronique Soitel (dessin, peinture et arts plastiques) et Serge Terzakian (gravure à taille douce). Alain Lecuyer officie à l’Atelier du Figuier, les quatre autres dans le nouveau local. Présidée par Marc Robert, acteur incontournable dans les manifestations culturelles et festives de Crécy-la-Chapelle et des environs, l’association organise de nombreuses expositions. La saison 2014-2015 commencera par « Les Automnales » en octobre (exposition de peintures d’Orphie du Ligor et de sculptures d’Alain Guillot), suivies de l’exposition du Centenaire en novembre (en hommage aux Poilus de Crécy-la-Chapelle). Renseignements au 01 60 04 43 17 ou sur www.artstage.fr .