“Créatrices d'Avenir“ : trois finalistes seine-et-marnaises

La finale de ce programme, organisé par Initiative Ile-de-France, réunit 15 entrepreneures sélectionnées parmi 345 candidates. Trois créatrices d'entreprise seine-et-marnaises figurent parmi elles. Pour le trophée “Entreprise responsable“, on retrouve Camille Relandeau (Samois-sur-Seine), qui dirige “Conserverie de la Forêt“. Cette épicerie fabrique et commercialise des produits issus de la transformation de fruits et légumes des maraîchers locaux. Pour le trophée “Innovation“, c’est Amandine Cha-Dessolier (Lognes) qui est en lice avec “Amandine Cha“, une structure qui fabrique des tissus biologiques et durables. Enfin, pour le trophée “Savoir-Faire“, on note la présence d’Angela Christophe (Bailly-Romainvilliers) avec “Angie's Cupcakes“, production à la main et commercialisation de cupcakes et de gâteaux à l'apparence de décorations florales.

Ces trois finalistes vont bénéficier d'un coaching personnalisé les préparant à leur passage devant le jury prévu le 23 novembre. A l’issue des votes, ouverts du 12 au 19 novembre, la finale se déroulera le 2 décembre à l'Hôtel de Région Île-de-France à Saint-Ouen.

Renseignements : www.creatricesdavenir.com.