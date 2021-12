Créatrices d'Avenir : La Seine-et-Marnaise Isabelle Bielikoff parmi les lauréates

Six femmes d'exception ont reçu un Trophée et une dotation financière d'accompagnement lors de la grande cérémonie de clôture de cette nouvelle édition. Pour Édouard de Penguilly, président d'Initiative Île-de-France, « Les Créatrices d'Avenir incarnent l'entrepreneuriat féminin par excellence, un entrepreneuriat audacieux qui place l'innovation et l'utilité sociale au cœur de leurs actions. Mettre en lumière la réussite des créatrices d'entreprise contribue à créer des émules, et par conséquent à garantir toujours plus de créativité. Cette 7e édition a vu un nombre toujours plus croissant d'entrepreneures ambitieuses portant des projets à la hauteur de leurs talents. À travers le concours, chaque lauréate est ambassadrice de l'entrepreneuriat féminin dans sa diversité. »

Les lauréates

Le Trophée Audace, récompensant une femme ayant créé une entreprise dans un secteur non-traditionnellement féminin, est revenu à la Seine-et-Marnaise Isabelle Bielikoff, fondatrice d'Au cœur de la mie. Cette boulangerie artisanale, située dans la petite commune de Recloses, redynamise le territoire et lutte contre la fermeture des commerces en centre-ville.

Le Trophée Créatrice d'Avenir 2017 et le Trophée Entreprise responsable ont été décernés à Marlène Varnerin, fondatrice d'Inclood (Paris), qui rend le savoir accessible aux sourds et muets grâce à l'innovation technologique.

Le Trophée du Public, récompensant le projet finaliste ayant obtenu le plus grand nombre de votes sur les réseaux sociaux, est revenu à Lise Engel et Candice Robin, fondatrices de 1 2 3 Tremplin (Val-d'Oise) qui permet d'accueillir des enfants touchés par des troubles du spectre autistique via des enseignements adaptés.

Le Trophée Innovation, récompensant une femme ayant créé une structure s'inscrivant dans une démarche innovante au sens large, a été décerné à Léa Galice, fondatrice de Galanck (Val-de-Marne). L'entreprise propose des accessoires dédiés aux cyclistes urbains (sac à dos design et intelligent, freins à la mobilité douce) pour une meilleure sécurité et navigation.

Le Trophée Quartier récompensant une femme issue d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dont l'entreprise a un impact positif sur un de ces quartiers, a été décerné à Sophie Lawson, fondatrice de Mam'Ayoka (Paris), un restaurant traiteur recrutant des femmes non qualifiées ayant des talents culinaires.

Enfin, le Trophée Savoir-faire, saluant une femme ayant créé une structure mettant à l'honneur une technique de fabrication spécifique, a été décerné à Sabine Dargent, fondatrice de Cuir Textile Création (Val-d'Oise), une boutique qui vend des machines, consommables, matières premières et propose des services associés pour les métiers de la maroquinerie, tapisserie et reliure.