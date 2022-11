Créatrices d’Avenir : deux Seine-et-Marnaises en finale

Parmi les 15 finalistes de cette 12e édition de “Créatricesd’Avenir“, on retrouve deux entrepreneuses seine-et-marnaises. La première est Alice Fontenil Gabrillargues, fondatrice d’OriaNature à Mitry-Mory. Elle est en lice pour le trophée “Entrepriseresponsable“ récompensant une femme ayant créé une entreprise conciliant activité économique et responsabilité sociale ou environnementale. Alice vend des infusions de plantes médicinales biologiques et des compléments alimentaires naturels pour les femmes de l’adolescence à la ménopause.

De son côté, Anne-Sophie Goujet est en course pour le trophée “Innovation“ récompensant une cheffe d’entreprise, dont lac structure s’inscrit dans une démarche innovante au sens large. C’est le cas de cette entrepreneuse d’Avon, qui a créé Alfred Travel, solution de gestion des bagages des visiteurs de passage à Paris en assurant sécurité et efficacité dans leurs déplacements.

Susciter des vocations

“Créatrices d’Avenir“ est organisé par Initiative Île-de-France,réseau associatif d’accompagnement et de financement des entrepreneurs et entrepreneuses de la région Île-de-France. Ce concours ambitionne de développer l’entrepreneuriat des femmes en suscitant des vocations, et en mettant en lumière des rôles-modèles, ainsi que des parcours et des réussites. Il s’inscrit comme un vrai temps fort au sein de l’écosystème entrepreneurial francilien.