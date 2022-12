Créatrices d’Avenir 2022 : les lauréates

Avec leur entreprise Cinébébé, Julie Barrère et Justine Ray Le Solliec ont été les grandes gagnantes de cette nouvelle édition. Ce duo d’entrepreneuses a, en effet, remporté le trophée du Public comprenant 7 500 euros de dotation financière, une visibilité médiatique et un coaching par la banque Neuflize OBC, partenaire du concours.

Qualifiées pour cette finale avec 13 autres concurrentes, les deux représentantes de la Seine-et-Marne, Anne-Sophie Goujet (Avon, entreprise Alfred Travel, gestion des bagages) et Alice Fontenil Gabrillargues (Mitry-Mory, entreprise Oria Nature, infusions de plantes médicinales), sont malheureusement reparties sans récompense. La première était en lice dans la catégorie “Innovation“, tandis que la seconde concourrait pour le trophée “Entreprise responsable“.

Susciter des vocations

Les autres gagnantes se nomment Raphaëlle Butteau (trophée “Audace“, entreprise “Elle a du Vin“), Charlotte Leluc (trophée “Entreprise responsable“, Bande de Cheffes), Dipanwita Biswas (trophée “Innovation“, Floating Genes), Aurore Fekhart et Sonia Fekhart (trophée “Quartier“, Passmanche) et Béatrice Pommeret (trophée Savoir-Faire, Bobin Tradition).

Créatrices d’Avenir“ est organisé par Initiative Île-de-France, réseau associatif d’accompagnement et de financement des entrepreneurs et entrepreneuses de la région Île-de-France. Ce concours ambitionne de développer l’entrepreneuriat féminin en suscitant des vocations et en mettant en lumière des rôles-modèles, ainsi que des parcours et des réussites. Il s’inscrit comme un vrai temps fort au sein de l’écosystème entrepreneurial francilien.

