Créatrices d’avenir 2022 : les inscriptions sont ouvertes

Destiné à valoriser l’entrepreneuriat féminin en Île-de-France, ce concours est organisé par Initiative Île-de-France, réseau associatif d’accompagnement et de financement des entrepreneurs de la région.

Perçu comme accélérateur de visibilité pour les gagnantes, ce dispositif comprend une dotation globale de 60 000 euros (30 000 euros en numéraire et 30 000 euros en accompagnement spécialisé ou en nature). Il est possible de concourir dans cinq catégories (Audace, Entreprise responsable, Innovation, Quartier et Savoir-faire) sans oublier le prix du Vote du public. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 septembre et les 15 finalistes seront départagées en décembre prochain.

www.creatricesdavenir.com