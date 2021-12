Créatrices d’Avenir 2021 : la “Conserverie de la Forêt” lauréate

Programme d’accompagnement de référence dédié à l’entrepreneuriat féminin, le concours “Créatrices d’Avenir” est organisé par le réseau Initiative Île-de-France. Au palmarès de cette édition 2021, qui a réuni près de 450 candidates au total, figurent six cheffes d’entreprise, choisies parmi 15 finalistes. Au nombre des lauréates, qui ont reçu un trophée et qui bénéficieront d’une dotation financière et d’un accompagnement, on note la présence de Camille Relandeau.

Cette entrepreneuse de Samois-sur-Seine a été distinguée pour son action menée à la tête de la “Conserverie de la Forêt”. Elle s’est vue décerner le Trophée “Entreprise responsable”. Ce prix récompense une femme ayant créé une entreprise conciliant activité économique et responsabilité sociale ou environnementale. À ce titre, Camille a obtenu une dotation financière de 4 500 euros et une dotation d’accompagnement qui lui permettront de continuer à développer son projet.

Implantée au cœur de la forêt de Fontainebleau, à Samois-sur-Seine, la “Conserverie de la Forêt” fabrique et commercialise des produits issus de la transformation de fruits et légumes des maraîchers locaux, afin de valoriser les surplus ou simplement une partie de la production agricole locale. Camille Relandeau et son équipe participent ainsi à éviter le gaspillage alimentaire (30 % de production jetée) et à mieux rémunérer les agriculteurs franciliens.

Valorisant le territoire du Sud Seine-et-Marne, la “Conserverie de la Forêt” est accompagnée depuis octobre, 2020 par l’association Initiative Melun Val-de-Seine et Sud Seine-et-Marne. Celle-ci est membre du réseau Initiative Île-de-France, premier réseau associatif d’accompagnement et de financement des entrepreneurs franciliens. Camille Relandeau a ainsi bénéficié de la part de l’association d’un financement sous forme d’un prêt d’honneur sans intérêt ni garantie et couplé à un accompagnement pour développer son entreprise. Une belle victoire d’équipe.