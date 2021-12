Créatrices d'Avenir 2019, deux entreprises lauréates seine-et-marnaises

Comme le souligne Lionnel Rainfray, président d'Initiative Ile-de-France, « D'année en année, Initiative Ile-de-France est fier de dévoiler les lauréates de son concours récompensant ces femmes brillantes et courageuses qui se sont engagées sur la voie de l'entrepreneuriat. Les candidatures reçues lors de cette 9e édition ne dérogent pas à la règle et sont d'une grande variété et d'une grande qualité. Le palmarès des finalistes puis des lauréates distinguées présente ainsi de beaux projets mêlant engagement, responsabilité durable, vision sociétale, originalité et ambition. C'est pourquoi, nous sommes ravis d'intégrer ces nouvelles créatrices à la grande famille de notre concours et honorés de pouvoir les compter parmi nos ambassadrices. »

Deux entreprises seine-et-marnaises

Le Trophée “Créatrice d'Avenir“ 2019 a été décerné à Sophie Hombert, fondatrice d'Aglaé, de Vaux-le-Pénil, qui élabore un sérum nutritif et biodégradable permettant aux plantes exposées à une source de lumière noire, d'émettre de la lumière. Elles laissent ainsi admirer leur charme, de jour comme de nuit.

Sophie Hombert a par ailleurs remporté le Trophée “Innovation“, récompensant une femme ayant créé une structure s'inscrivant dans une démarche innovante au sens large.

Parallèlement, le Trophée “Entreprise responsable“, récompensant une femme ayant créé une structure conciliant activité économique et responsabilité sociale ou environnementale, a été décerné à Céline et Marion Crosnier pour Les Ciboulettes, un éco-lieu situé dans la gare SNCF de Chelles où l'on peut goûter et expérimenter des pratiques écologiques à travers des ateliers et de la restauration locale, 100 % bio à emporter.