Après la mise en place d’un établissement public foncier unique à l’échelle de l’Ile-de-France, la création de Grand Paris aménagement constitue « une nouvelle étape dans la volonté du Gouvernement de doter la région capitale des outils adaptés pour promouvoir, aux côtés des collectivités, des projets d’aménagements ambitieux qui contribuent à la fois au développement de l’Ile-de-France et à son rééquilibrage territorial ».

Selon ses animateurs, « Grand Paris aménagement devient un opérateur de référence pour le pilotage et la coordination des opérations d’aménagement du plan de mobilisation pour l’aménagement et le logement, aux côtés des autres établissements publics d’aménagement (EPA). Son action se déploiera sur l’ensemble du territoire francilien, en étroit partenariat avec les collectivités locales et leurs propres outils d’aménagement ». L’objectif du Gouvernement est de « contribuer à créer 70 000 logements neufs par an inscrit au schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), et de favoriser la mise en œuvre de projets d’aménagement globaux, mêlant activités économiques, équipements, services et logements ». Par ailleurs, Thierry Lajoie, président directeur général de Grand Paris Aménagement, vient de transmettre à Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité, et à Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics, la conclusion de la mission de préfiguration qui lui avait été confiée pour favoriser l’essor de projets d’aménagement ambitieux partout en Ile-de-France. Ce rapport « préconise une approche fondée sur le partenariat avec les collectivités prenant appui sur des Contrats d’intérêt national négociés avec elles et, le cas échéant, sur la constitution de filiales associant Grand Paris Aménagement et collectivités pour mener des projets en commun ».