Création d’une plateforme des métiers de l’autonomie

Les départements de la Seine-et-Marne et de l’Essonne ont uni leurs forces pour créer une plateforme visant à former et fidéliser des professionnels. La démarche, pilotée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) avec le soutien de la Maison de l’emploi et de la formation (MDEF) de l’agglomération Grand Paris Sud, repose sur une mise en œuvre expérimentale de plusieurs actions. Mis en place jusqu’au 30 juin 2024, ce projet est financé via une enveloppe globale de 1, 5 millions d’euros, dont 900 000 euros financés par la CNSA et 25 000 euros annuels par chaque département.