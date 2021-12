Création d'une nouvelle direction départementale interministérielle

En Seine-et-Marne, cette nouvelle entité est le fruit de la fusion de la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) et de l'unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Rattachées au ministère de l'Intérieur, ces nouvelles directions sont placées sous l'autorité du préfet de département. Alain Bleton a été nommé directeur de la DDETS 77 et aura pour adjoints David Dumas et Didier Caroff.

La DDETS va rapprocher les missions d'insertion sociale et professionnelle. Elle aura aussi un rôle essentiel en matière de contrôle de l'effectivité du droit du travail en entreprise et sur les lieux de travail, de santé et de prévention des risques professionnels, d'égalité professionnelle et de lutte contre le travail illégal