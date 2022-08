Création d’un passage souterrain entre Perthes-en-Gâtinais et Fleury-en-Bière

Ces travaux permettront la réalisation d’un passage souterrain à gabarit réduit, la création d’un accès par des rampes pour piétons et cycles, ainsi que la démolition de la passerelle piétonne vétuste, permettant le franchissement de la RD 607. Le coût de cette opération ? Quelque 2 920 000 euros, financés à parts égales par le Département et la Région.

La circulation sur la RD 607 est donc modifiée pendant toute la durée du chantier, avec la mise en place d’une limitation de la vitesse à 50 km/h et la réduction à 2 x 1 voie. Sur les bords de la RD 637, le Département a installé des séparateurs “béton“.

La circulation alternative sera parfois mise en place au fil de l’évolution des travaux. Lors du dépôt de la passerelle métallique, le Département procèdera à une fermeture totale de la RD 607 la nuit, avec la mise en place d’une déviation. La signalisation temporaire restera en place pendant toute la durée du chantier. La première phase a lieu jusqu’au 1er février 2023.

« Le Département travaille ainsi depuis des années à développer les liaisons douces, ces voies de circulation dédiées aux vélos mais aussi à la marche ou aux rollers. Le Département de Seine-et-Marne et les agents de la direction des routes œuvrent quotidiennement pour rénover, sécuriser et aménager les routes du territoire afin qu’elles soient fiables et efficaces », assure Olivier Lavenka, vice-président notamment en charge des routes.