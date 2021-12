Crealum'in... et la lumière fut

Crealum'in est à la croisée de chemins où se côtoient différents métiers. À l'origine, en 1996, une équipe de trois personnes fabriquait artisanalement des luminaires sur mesure pour les brasseries et cafés parisiens.

L'actuel gérant, Sébastien Bevierre, rejoint l'entreprise en 2000 : « Je dirigeais initialement une web agency à l'issue d'une formation de chef de projet internet. Mes acquis m'ont ainsi permis de développer la communication de Crealum'in, en optimisant notamment sa présence sur internet. Le plus compliqué fut pour moi d'apprendre le métier de fabricant de luminaire ; une spécialité à la fois technique, minutieuse et très encadrée par des normes. »

Des luminaires sur mesure

Crealum'in est donc spécialisée dans la fabrication de luminaires sur mesure. L'entreprise donne ainsi vie à ce que les architectes imaginent. De la simple applique aux luminaires monumentaux, Crealum'in réalise des pièces de toutes tailles, en travaillant des matériaux comme le laiton, l'acier, le verre ou l'inox.

Comme le précise Sébastien Bevierre, « Après deux ans et beaucoup d'embûches, j'ai accéléré le développement de l'entreprise en créant un bureau d'étude. Cette démarche nous a permis d'être plus crédibles auprès des donneurs d'ordres et d'optimiser de façon considérable le temps de fabrication. »

Aujourd'hui, Créalum'in travaille toujours pour les brasseries et cafés parisiens, mais aussi pour de grands groupes comme Unibail, Coca cola, AccorHotels, Groupe Bertrand, à travers la mise en lumière des loges du Parc des Princes, des halls de tours de La Défense, des sièges sociaux… En 2016, une lighting designer a rejoint l'équipe de 12 personnes ce qui permet à l'entreprise de proposer une prestation plus complète, allant de l'élaboration des plans, à l'étude des flux de lumière, en passant par la fabrication et la pose des produits.

De grands projets à venir

Sébastien Bevierre évoque l'avenir de l'entreprise à moyen terme : « En 2018, de grands projets sont programmés. Ils nous permettront d'intervenir dans la boutique Cartier de Londres (Harrod's) et dans la boutique tant attendue de Pierre Hermé sur les Champs-Élysées avec un lustre de plus de 1 000 globes, sans oublier des projets à l'international comme le développement des salons de thé Angelina au Moyen-Orient. »