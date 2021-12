Créalum'In donne des couleurs au Marsan d'Hélène Darroze

Le lieu a été aménagé par l'architecte Patrice Gardera et illuminé par la société seine-etmarnaise Créalum'in. Le lustre principal de ce restaurant du 6e arrondissement de Paris, fabriqué en tubes d'acier soudés et en verre soufflé teinté fumé de cinq millimètres d'épaisseur, a nécessité une grande précision et un savoir-faire technique spécifique. Il a fallu un mois de travail à Créalum'in pour réaliser cette pièce de trois mètres de long qui domine la salle du restaurant. La société a été créée en 1983 par José Bévierre. Implantée au Val d'Europe, elle est spécialisée dans la réalisation de luminaires prestigieux.