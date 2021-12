CPME : 2 webinaires sur la préparation de l'après-crise

Préparez l'après crise en décrochant des appels d'offres, reporté du 14 au 26 mai 2020.

Le pitch : "Pour relancer au mieux votre activité, découvrez comment décrocher les meilleurs appels d'offres en proposant des réponses parfaitement réussies. De la réflexion stratégique au mémoire technique sans oublier la soutenance, nous verrons comment vous mettre en ordre de bataille et vous rendre remarquable !".

Marie-Claire Pascal, dirigeante de Marcom, partagera ses méthodes pour décrocher vos appels d'offres et préparer votre reprise commerciale.



Comment valider son potentiel marché via le webmarketing ? Vendredi 15 mai à 11h00



Le pitch : "La promotion par Internet présente l'avantage de réduire les coûts de budget et de stockage.C'est une solution rapide et rentable pour pénétrer les marchés. Mais pour que ce soit véritablement avantageux, il est nécessaire de déterminer les objectifs à atteindre pour éviter de dépenser votre budget sans avoir de retours."



Le webinar est animé par Florent Guyennon, CEO & co-fondateur de The Machinery. Quels sont les leviers et les méthodes d'une stratégie webmarketing pour tester vos propositions de valeur auprès de votre marché cible.

Inscription sur : http://cpmeparisiledefrance.fr/category/events/