Coworking : le réseau Rayon veut rayonner en Île-de-France

Nouvel acteur présent sur le marché du coworking, le réseau Rayon entend développer un projet territorial à destination des villes franciliennes de plus de 30 000 habitants. Ses promoteurs s’inscrivent dans une logique d’attractivité des territoires.

Après une ouverture initiale en mars dernier, à Orly-Ville, Rayon est désormais présent en Seine-et-Marne. Un espace de travail partagé (23 postes et deux “phone box” pour les visioconférences notamment) est, en effet, disponible dans le cœur de ville de Melun, tout près de la mairie. D’autres implantations sont programmées (La Garenne-Colombes, Vincennes, Chatou, Suresnes, Vitry-sur-Seine, Versailles et Fontainebleau), avec l’objectif affiché, à terme, de 126 sites ouverts en Île-de-France (plus de 24 d’ici fin 2023).

« Avec notre offre adaptée, nous souhaitons devenir un véritable acteur du territoire, favorisant la résilience économique et commerciale des villes. On répond aussi à des enjeux écologiques, en permettant à nos clients de limiter leur empreinte carbone », affirme Stéphanie Corson, la directrice générale. La vocation de Rayon est de s’inscrire dans une démarche de consommation locale et de redynamisation des centres villes, grâce à ce flux de travailleurs susceptibles de constituer une clientèle régulière pour les commerces de proximité.

© Rayon

Soutenue par de solides partenaires (Morning, Nexity, Banque des territoires et Plan d’investissement France 2030), cette entreprise de services s’adresse aussi bien aux salariés qu’aux indépendants. Pour réserver un poste, ceux-ci doivent télécharger l’application mobile de Rayon. L’accès est sécurisé et se fait via un QR code, une fois l’abonnement validé. Les locaux (150 m2 en moyenne) sont ouverts 7j/7 de 6h à 23h. L’abonnement peut s’effectuer à l’heure, à la journée ou au mois. Selon les endroits, les tarifs vont de 2 euros (une heure creuse) à 35 euros (la journée) et de 80 euros (cinq jours) à 340 euros (25 jours).

Rayon peut jouer aussi un rôle social en permettant à tout un écosystème de télétravailleurs de rompre l’isolement lié au travail à domicile et de garder ainsi le contact avec leur communauté locale. Une douce alternative à l’hybridation des modes de travail.

Après l’Île-de-France, les concepteurs de Rayon ambitionnent de rayonner sur l’Hexagone d’ici 2026, avec un déploiement de 50 espaces sur des territoires d’au moins 100 000 habitants.

14 rue Paul Doumer, Melun.

www.rayon.pro