Télécentres : Le Kawfice mêle salon de thé et coworking à Vaires-sur-Marne

« Né d'une histoire personnelle, puis d'une reconversion professionnelle et d'un engagement associatif fort, Le Ka(w)fice est destiné à accueillir les initiatives de chacun », souligne Hakim Bouirat, dont l'espace, opérationnel depuis tout juste un an, est proche des bords de Marne et du centre-ville.

Deux espaces ont été façonnés pour répondre aux besoins de publics différent : un espace salon de thé, pour partager des moments entre amis, collègues, et membres de la famille, et un espace de bureaux partagés, destiné aux étudiants, entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. On y trouve une quinzaine de postes, une salle de réunion fermée, avec accès au salon de thé séparé. « Nous avons pas mal d'entreprises qui organisent leurs séminaires de rentrée actuellement », précise le fondateur du Kawfice.

L'entrepreneur, qui moud lui-même le café du Kawfice, propose 120 références de thé. Il a même lancé un site internet durant le confinement pour permettre au public de retrouver ses produits en ligne. Tartes salées maison, soupes, … Pour le midi, le Kawfice propose également de déguster ses spécialités élaborées à partir de produits biologiques.

« Le Kawfice est un espace à dimension humaine. Créer du lien, que ce soit entre les travailleurs qui sont installés, les personnes de passage au salon de thé, les associations ou les entrepreneurs locaux fait partie de notre ADN », explique le fondateur, Hakim Bouirat.

24 avenue Jean Jaurès à Vaires-sur-Marne. Site : https://www.lekawfice.com/. Tél : 01 60 20 04 81.