Covid : vaccination mode d'emploi, 12 centres de vaccination en Seine-et-Marne

Pour l'instant, ces centres sont réservés uniquement aux personnes âgées de plus de 75 ans, aux professionnels de + de 50 ans travaillant dans les secteurs de la santé et du médico-social ou présentant des risques de comorbidité, ainsi qu'aux patients vulnérables aux formes graves (atteints de cancers, de maladies rénales ou rares, de trisomie 21, transplantés).

Les vaccinations sont gratuites et se font uniquement sur rendez-vous. Il faut contacter directement le centre le plus proche de chez soi en s'inscrivant sur http://sante.fr ou en appelant le 0800 009 110 (7j/7 de 6 heures à 22 heures). Une cellule d'information a été également mise en place. Elle est ouverte de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. Elle est joignable au 01 64 71 77 79.

Les adresses des centres :