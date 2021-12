Covid : un centre de dépistage ouvert à Parrot World

C'est une façon de bénéficier du pass sanitaire désormais obligatoire pour accéder au site de Parrot World. Le parc animalier de Crécy-la-Chapelle, dédié aux perroquets et à d'autres espèces d'Amérique du sud, met, en effet, un centre de dépistage gratuit à la disposition de ses visiteurs qui ne posséderaient pas encore un schéma vaccinal complet (QR Code, tests PCR et antigéniques négatifs de moins de 72 heures ou certificat de rétablissement de la Covid-19 de moins de six mois).

Ce parc, qui fêtera son premier anniversaire le 15 août, est ouvert tous les jours de 9 h 30 à 18 h 30. Les personnes, qui souhaitent se faire tester, doivent être munies de leur carte vitale et d'une pièce d'identité.

Parrot World, route de Guérard, Crécy-la-Chapelle.