Covid : Melun lance sa campagne de vaccination

Depuis le 4 janvier, celui-ci accueille les résidents des Ehpad, les professionnels de santé de plus de 50 ans ou ayant des comorbidités, les aides à domicile et les personnes en situation de handicap.

À compter du 18 janvier, cette campagne de vaccination va prendre davantage d'ampleur avec l'accueil des personnes de 75 ans et plus. L'objectif est d'atteindre 300 vaccinations par jour.

Depuis le 4 janvier, plus de 2000 personnes ont été vaccinées par le GHSIF, dont près de 150 résidents d'Ehpad, 650 personnels de l'hôpital et plus de 1 200 professionnels de santé libéraux et de cliniques.

Centre hospitalier de Melun-Sénart GHSIF (site Marc Jacquet) : 8, rue de Vaux 77 000 Melun. Tél. : 01 81 74 27 00. Du lundi au vendredi (9 heures - 17 heures).