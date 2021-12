Covid : la campagne vaccinale s'accélère

‘'Une hausse exponentielle'', a résumé le préfet Thierry Coudert à l'occasion d'un point de la situation effectué le 8 juin. Un bon résultat dû, selon le représentant de l'Etat, à la ‘'mobilisation de tous, soignants, élus, pompiers et associations de sécurité civile.'' Les 17 centres de vaccination (dont les deux vaccinodromes situés à Disneyland Paris et à Fontainebleau) fonctionnent ainsi à plein régime et resteront presque tous opérationnels durant l'été.

Alors que 77 % des personnes de plus de 65 ans ont déjà reçu une première dose, ce sont désormais les plus jeunes qui vont être ciblés à partir du 15 juin. Au total, et à la date du 5 juin, 657 000 injections (pratiquées essentiellement avec le vaccin Pfizer) ont été ainsi administrées dans le département, soit 37, 1 % de primo-vaccinés. ‘'La diminution du taux d'incidence constitue une très bonne nouvelle, a déclaré, pour sa part, Delphine Camano, directrice adjointe de la délégation seine-et-marnaise de l'Agence régionale de santé (ARS). Mais pour éviter que la situation ne rebondisse, il faut maintenir les mesures de prévention et continuer à donner la priorité à la vaccination.''

Toujours au 5 juin, le département comptait encore 268 malades (dont 81 en réanimation) et le nombre total de décès s'élevait à 2016.