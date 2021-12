Covid-19 : une aide jusqu'à 2500 euros pour les travailleurs indépendants

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) a voté en fin de semaine à l'unanimité une aide exceptionnelle en faveur des artisans et commerçants pouvant aller jusqu'à 2 500 euros.

Frank Delvau, président UMIH Paris et membre titulaire du CPSTI a voté pour cette aide qui va permettre de soutenir financièrement de nombreux restaurateurs et hôteliers touchés de plein fouet par la crise du Covid-19, partout en France.

L'aide est modulable en fonction du niveau de cotisations de chacun et sera versée automatiquement après la validation définitive de “la tutelle” du CPSTI.

L'UMIH renouvelle son soutien plein et entier en faveur de cette “indemnité de perte de gains” proposée par la CPME. Cette aide exceptionnelle qui pourrait concerner jusqu'à 1,5 million de chefs d'entreprise, est à la hauteur de l'enjeu pour les TPE et PME qui jouent leur survie quotidiennement dans cette crise.