Covid-19 : Un vaccinodrome bientôt ouvert à Disneyland Paris

Un millier de personnes pourront se faire vacciner chaque jour dans cet hôtel quatre étoiles aménagé en vaccinodrome de 2 000 m2. C'est le vaccin Pfizer qui devrait être administré. Une quarantaine de pompiers du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 77) seront mis à contribution pour effectuer les injections. Ils pourraient être rejoints par des pompiers volontaires. Le personnel soignant et administratif du Grand hôpital de l'est francilien (GHEF) sera également détaché avec l'appui de l'Agence régionale de santé (ARS). La prise de rendez-vous n'a pas encore été ouverte au public, car des détails d'ordre organisationnel reste encore à régler.