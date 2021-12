Covid-19 : un test de dépistage gratuit à La Rochette

Le résultat de ce test est connu entre 24 heures et 72 heures. La structure d'accueil est installée sur la place du marché, entre la halle et la pharmacie (65, rue Honoré-Daumier) du 12 octobre au 7 novembre. Ces tests se déroulent du lundi au samedi (9 heures-13 heures et 14 heures-17 heures). Pour prendre un rendez-vous, il faut s'inscrire sur le site internet loxamed.fr. Ce cabinet de dépistage mobile (un Algeco de 15 m2) se déplace et s'arrête dans les communes qui le souhaitent.