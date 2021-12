Covid-19 : un nouveau centre de dépistage près de la gare de Melun

Ces tests rapides sont gratuits et disponibles du lundi au vendredi (13 heures-19 heures). Les résultats sont obtenus en 20 minutes. Ces tests sont réservés uniquement aux personnes symptomatiques de moins de 65 ans et sans comorbidité, ainsi qu'aux asymptomatiques non considérés comme « cas contacts ». Toutes les autres personnes doivent passer un test PCR. Une structure d'accueil est d'ailleurs ouverte depuis le 19 octobre à Dammarie-les-Lys (avenue du Général Leclerc), tout près de ce nouveau centre.