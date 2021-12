Covid-19 : un nouveau centre de dépistage à Lagny

Les tests sont gratuits et se déroulent sans rendez-vous à la salle Totem (6, avenue André Malraux) les lundi, mardi, jeudi et vendredi (9 h 30 – 12 h 30). Les personnes (âgées de 11 ans minimum), qui souhaitent se faire dépister, doivent être munies d'une pièce d'identité, d'une carte vitale, d'une attestation de droit, d'une ordonnance, de mouchoirs et d'un stylo. Ne pas oublier non plus de cocher la case n°3 sur l'attestation de déplacement.