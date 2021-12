Covid-19 : un dispositif pour sauvegarder le commerce de proximité

C'est un outil de référencement et d'information sur les commerçants en capacité de livrer et d'assurer la vente à emporter dans chaque commune. L'objectif est de répondre d'une part aux commerces particulièrement touchés par les restrictions d'activité et d'autre part aux nombreuses familles qui cherchent des solutions de livraison à domicile afin de limiter les risques liés aux déplacements.

Cet outil permet aussi d'offrir des solutions au commerce non sédentaire, fortement impacté par la fermeture des marchés de ville. D'ores et déjà, une quarantaine de villes adhèrent à cette initiative. Le dispositif est proposé à l'ensemble des villes d'Ile-de-France par le réseau de la CCI Paris-Ile-de-France.



Plus d'informations sur www.cci-paris-idf.fr