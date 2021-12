Covid-19 : un centre de vaccination ouvre à Meaux

Il est ouvert aux habitants de la commune et de l'agglomération du Pays de Meaux. Ce centre fonctionnera sous le contrôle de l'hôpital de Meaux et de professionnels de santé (médecins, pharmaciens et infirmiers libéraux). L'établissement hospitalier de Meaux est, en effet, équipé pour stocker les doses de vaccin à – 80°.

Ouvert du lundi au vendredi (13 heures - 18 heures), ce centre permettra, selon les décisions du gouvernement, de vacciner rapidement un grand nombre de personnes. Dans un premier temps, seuls les professionnels de santé âgés de plus de 50 ans et ceux présentant des comorbidités auront accès au vaccin (les modalités d'organisation d'une vaccination ouverte à tous ne sont pas encore connues).

S'il faudra obligatoirement s'inscrire par téléphone (01 60 09 98 84), une plateforme de prise de rendez-vous en ligne sera bientôt mise en place pour éviter les regroupements et faciliter le travail du personnel de santé.