Covid-19 : tour de vis sanitaire

Voici les deux annonces principales de l'allocution du président de la République du 12 juillet. Concernant la vaccination obligatoire des soignants, un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres le 19 juillet et examiné dans la semaine par le Parlement. L'arrivée de ce texte à l'Assemblée nationale pourrait intervenir le 21 ou le 22 juillet. ‘' A partir du 15 septembre, des contrôles seront opérés et des sanctions prises'', a déclaré Emmanuel Macron. Cette obligation concernera les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, ainsi que les professionnels et les bénévoles présents auprès des personnes âgées, y compris à domicile.

L'autre mesure concerne l'extension du pass sanitaire (test Covid négatif ou attestation de vaccination) aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes dès le 21 juillet (les jeunes âgés de 12 à 17 ans ne seront pas concernés jusqu'au 31 août). Ce pass sera ensuite mis en place pour les cafés, restaurants, centres commerciaux, avions, trains et établissements médicaux début août. Là aussi, cette extension nécessitera le vote d'un texte de loi et sa promulgation. ‘'Nous allons étendre au maximum le pass sanitaire pour pousser le maximum d'entre vous à aller vous faire vacciner'', s'est ainsi justifié le président de la République.