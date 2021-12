Covid-19 : pas de confinement en Seine-et-Marne

C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Jean Castex le 4 mars. Seul le Pas-de-Calais a rejoint le littoral des Alpes-Maritimes et l'agglomération de Dunkerque sur la liste des territoires confinés le samedi et le dimanche. En revanche, le nombre de département sous surveillance passe désormais à 23. L'autre décision importante concerne la fermeture des centres commerciaux non alimentaires d'une superficie désormais de 10 000 m2 minimum (et non plus de 22 000 m2) dans les « départements à risque ». Pour le reste, Jean Castex a préféré formuler des « recommandations », notamment sur la nécessité de limiter les contacts sociaux, plutôt que d'ajouter de nouvelles contraintes. Si le Premier ministre a reconnu que la situation était toujours aussi préoccupante, il a indiqué néanmoins qu'il n'y avait pas d'augmentation massive des contaminations. Le gouvernement mise surtout sur l'accélération de la campagne vaccinale avec un objectif de 20 millions d'injections d'ici mi-mai. La vaccination en pharmacie débutera ainsi à partir du 15 mars.